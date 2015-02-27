Глава нацразведки США: Перспективы мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха остаются неопределенными

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Американские спецслужбы считают, что перспективы мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха остаются неопределенными. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в Конгрессе 26 февраля.

“Перспективы мирного урегулирования этого конфликта в обозримом будущем остаются неопределенными”, – подчеркнул Клэппер.

Выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил, он обратил внимание на то, что “в 2014 году наблюдались неоднократные нарушения договоренностей о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, а также случаи ранения и гибели военнослужащих на линии соприкосновения”.

По его мнению, “столь близкое сосредоточение оппозиционных вооруженных сил сохраняет угрозу обострения конфликта”.

Также директор нацразведки США коснулся темы взаимоотношений России с Грузией. Клэппер считает, что “напряженность между Москвой и Тбилиси будет сохраняться и дальше”. По его утверждению, Россия будет “пытаться давить на Грузию, чтобы та отказалась от более тесных отношений с Евросоюзом и НАТО”.