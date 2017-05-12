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    Глава Нацразведки США: Боевые действия в зоне карабахского конфликта могут повториться

    Об этом говорится в докладе, представленном Дэниелом Коутсом в комиссию Сената по вопросам разведки

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта могут повториться. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, представленном главой Национальной разведки США Дэниелом Коутсом в комиссию Сената по вопросам разведки.

    "Напряженность между Арменией и Азербайджаном, связанная с Нагорным Карабахом, вновь проявилась в апреле 2016 года. Более того, отказ сторон идти на взаимные уступки, а также внутреннее давление предполагают, что масштабные военные действия могут повториться и в 2017 году", — отмечается в докладе.

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