Глава Нацразведки США: Боевые действия в зоне карабахского конфликта могут повториться

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта могут повториться. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, представленном главой Национальной разведки США Дэниелом Коутсом в комиссию Сената по вопросам разведки.

"Напряженность между Арменией и Азербайджаном, связанная с Нагорным Карабахом, вновь проявилась в апреле 2016 года. Более того, отказ сторон идти на взаимные уступки, а также внутреннее давление предполагают, что масштабные военные действия могут повториться и в 2017 году", — отмечается в докладе.