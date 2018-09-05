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    Глава МИД: Япония придерживается позиции международного сообщества в вопросе карабахского конфликта

    © Report/Elçin Murad

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/  "Япония придерживается позиции международного сообщества в вопросе нагорно-карабахского конфликта". 

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместном  брифинге по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

    "Мы обсудили вопрос армяно-азербайджанского нагорно- карабахского урегулирования. Могу сказать, что Япония придерживается позиции международного сообщества в вопросе нагорно-карабахского конфликта"-, отметил он.

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