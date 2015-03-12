​Глава МИД Уругвая: Резолюции Совбеза ООН по Нагорному Карабаху должны быть выполнены

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Высказавший противоречивые мысли по поводу армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр иностранных дел Уругвая Луис Альмаго ушел в отставку. Как сообщает Report, назначенный вместо него новый министр Родольфо Нир Новоа обнародовал позицию Уругвая в отношении армяно-азербайджанского конфликта. На встрече с делегацией парламента Азербайджана, находящейся с визитом в Уругвае, министр отметил, что конфликт должен быть решен в рамках международного права, резолюции Совбеза ООН по Нагорному Карабаху должны быть выполнены. Он также подчеркнул недопустимость вооруженной оккупации территории одного государства со стороны другого и необходимость решения конфликта на основе территориальной целостности стран. Азербайджанская сторона выразила благодарность правительству Уругвая за позицию в этом вопросе и отметила положительные результаты, которые можно будет достичь в регионе после разрешения конфликта и установления здесь прочного и долгосрочного мира.