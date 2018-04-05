Глава МИД Турции: В вопросе карабахского конфликта мы всегда рядом с Азербайджаном

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В вопросе нагорно-карабахского конфликта мы всегда рядом с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что Азербайджан и Турция - сторонники мирного урегулирования данного конфликта.

"Однако сегодня Армения продолжает игнорировать и сдерживать данный процесс", - заявил Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что Турция, как и Азербайджан, на всех международных площадках поднимает вопрос нагорно-карабахского конфликта. По словам Чавушоглу, необходимо обеспечить исполнение принятых международными организациями резолюций.

Чавушоглу отметил, что подобные мероприятия также имеют значение с точки зрения доведения достоверной информации о данном конфликте.