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    Глава МИД Турции: В вопросе карабахского конфликта мы всегда рядом с Азербайджаном

    Турция, как и Азербайджан, на всех международных площадках поднимает данный вопрос© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В вопросе нагорно-карабахского конфликта мы всегда рядом с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос журналистов.

    Он отметил, что Азербайджан и Турция - сторонники мирного урегулирования данного конфликта. 

    "Однако сегодня Армения продолжает игнорировать и сдерживать данный процесс", - заявил Чавушоглу.

    Глава МИД отметил, что Турция, как и Азербайджан, на всех международных площадках поднимает вопрос нагорно-карабахского конфликта. По словам Чавушоглу, необходимо обеспечить исполнение принятых международными организациями резолюций. 

    Чавушоглу отметил, что подобные мероприятия также имеют значение с точки зрения доведения достоверной информации о данном конфликте.

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