Глава МИД Турции обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ карабахский конфликт

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Анкаре.

Как передает Report, об этом М.Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

"Я принял сопредседателей Минской группы Игоря Попова, Стефана Висконти, Энди Шеффера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и подтвердил поддержку Турцией Минского процесса", - написал глава турецкого МИД.