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    Глава МИД Турции обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ карабахский конфликт

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Анкаре

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Анкаре.

    Как передает Report, об этом М.Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

    "Я принял сопредседателей Минской группы Игоря Попова, Стефана Висконти, Энди Шеффера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и подтвердил поддержку Турцией Минского процесса", - написал глава турецкого МИД.

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