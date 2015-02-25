Глава МИД Турции: ОБСЕ бездействует в решении нагорно-карабахской проблемы

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Ходжалинский геноцид - это позор для человечества".

Как сообщает Report, об этом отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на прошедших в Университете "АДА" обсуждениях на тему "Внешняя политика Турции: перспективы относительно Кавказа и Азербайджана".

М.Чавушоглу сказал, что завтра примет участие на предстоящих в Баку мероприятиях по случаю Ходжалинского геноцида.

"Армения - жертва нагорно-карабахской проблемы, так как эта страна не в силах самостоятельно справиться с решением данного вопроса. Из-за неразрешенности карабахской проблемы Армения не может наладить отношения с Евросоюзом. В случае своевременного решения международными организациями данной проблемы, сегодня не пришлось бы расплачиваться за это. Решение проблем на Кавказе зависит от урегулирования карабахского вопроса. Мы хотим скорейшего решения проблемы. Как говорил Ататюрк, "мир в стране, мир во всем мире"".

Сказав, что международные организации не могут решить проблем, в качестве примера М.Чавушоглу привел бездеятельность ОБСЕ в карабахском урегулировании: "Если Азербайджан будет действовать сообща с Турцией, нам удастся решить проблемы. Нашим взаимным сотрудничеством смогут воспользоваться как страны региона, так и весь мир".