Глава МИД: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report, об этом М.Чавушоглу сказал на пресс-конференции по итогам трехстороннего заседания глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Карсе.

По словам М.Чавушоглу, на заседании с коллегами были проведены плодотворные обсуждения. Он отметил, что на встрече были рассмотрены работы, выполненные со времени проведения предыдущей встречи, была отмечена важность региональных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, TANAP.

"Мы также обсудили региональные и мировые вопросы. Оказалось, что имеем одинаковый подход к этим вопросам. Мы подтвердили важность мирного урегулирования конфликтов в регионе в рамках территориальной целостности стран", - заявил М.Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также коснулся вопроса о том, что Армения осталась вне региональных проектов. Чавушоглу отметил, что Армения может принимать участие на встречах в подобном региональном формате в случае, если будет с уважением относиться к границам соседних стран.