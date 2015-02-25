Глава МИД Турции: "Мы хотим, чтобы Армения исправила свои ошибки и была искренней"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Для нормализации отношений с Арменией у нас есть главное условие - Армения должна освободить оккупированные территории. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя вопрос об отношении Турции к решению президента Армении отозвать протоколы по нормализации отношений с Арменией.

Он отметил, что приглашение на годовщину битвы при Чанаккале носит месаж дружбы и примирения. "И мы направили приглашение всем, в том числе Армении".

Министр отметил, что в настоящее время в регионе реализуется ряд проектов:

"Мы бы тоже хотели, чтобы Армения стала участником этих проектов, присоединилась к ним. Но это возможно в том случае, если они освободят оккупированные азербайджанские земли. Мы хотим, чтобы Армения исправила свои ошибки и была искренней".