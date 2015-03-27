​Глава МИД Турции: Армения должна освободить оккупированные им территории Азербайджана

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "Для нормализации наших отношений с Арменией, эта страна должна освободить оккупированные им территории Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мовлют Чавушоглу.

Он также коснулся событий 1915 года: "Надеюсь что, позиция США останется неизменным. Если позиция США в этом вопросе изменится, то нашим отношениям будет нанесен урон. Все мы должны стремиться к миру, дружбе и сотрудничеству. Для нормализации наших отношений с Арменией, эта страна должна освободить оккупированные им территории Азербайджана. А Армения все еще продолжает оккупацию. У них есть определенные связи с Ираном, и с нами отношения у них находятся на общеизвестном уровне. Армения должна подумать об отношениях со своими ближайшими соседями. Это страна всегда смотрит на события односторонне".