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    Глава МИД Турции: Нагорно-карабахский конфликт не решается из-за противостояния между Россией и Западом

    России и Западу надо изучить уроки прошлого, вспомнить к чему привела холодная войны

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не решается из-за противостояния между Россией и Западом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

    По его словам, отголоски "холодной войны" все еще слышны, и от этого страдают такие страны, как Украина, Грузия. "От Запада этим странам нет никакой пользы. России и Западу надо изучить уроки прошлого, вспомнить к чему привела 'холодная война'". 

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