​Глава МИД: Сопредседатели должны потребовать от армянской стороны выполнения взятых ею на себя обязательств

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы в соответствии с их мандатом должны принимать действенные меры и потребовать от армянской стороны выполнения взятых ею на себя обязательств.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью газете "Коммерсант".

На вопрос, "почему на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил не создан механизм объективного контроля?", Эльмар Мамедъяров ответил, что среди жертв нарушения режима прекращения огня подавляющее большинство — гражданское население Азербайджана. С противоположной стороны его вообще нет:

"Оно было насильственно изгнано с мест своего многовекового проживания только за принадлежность к азербайджанской нации. Необходимость ввести в действие такой механизм намеренно выносит на повестку дня Ереван. Это технический вопрос, который нужен Армении, чтобы отвлечь внимание от всестороннего политико-правового решения конфликта, сохранить статус-кво и продолжать оккупацию азербайджанских территорий. Мы и раньше говорили, что механизм расследования инцидентов можно было бы ввести в процессе вывода оттуда армянских войск. Стоит им покинуть территории Азербайджана, инциденты и вовсе будут исчерпаны, расследовать станет нечего".

Глава МИД Азербайджана отвечая на вопрос "есть ли необходимость подключать к урегулированию еще и переговорные форматы в дополнение к деятельности Минской группы ОБСЕ?", сказал, что не нужно изобретать велосипед:

"Правовая основа решения конфликта давно определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН, требующими полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Сопредседатели Минской группы в соответствии с их мандатом должны принимать действенные меры и потребовать от армянской стороны выполнения взятых ею на себя обязательств. Однако Ереван всячески препятствует этому процессу, и сопредседатели прекрасно это знают".