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    Глава МИД: Швеция готова содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Маргот Вальстрем: Урегулирование карабахского конфликта является важным вопросом для Азербайджана

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Швеция придерживается политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта  и проведения переговоров посредством Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

    "Урегулирование карабахского конфликта является важным вопросом для Азербайджана. Я спросила у своего азербайджанского коллеги, какую роль может сыграть Швеция для урегулирования конфликта. Мы готовы принять участие в этом вопросе. Нужно  придерживаться  принципов неприменения силы, незыблемости границ и самоопределения народов. Если возникнет необходимость проведения встречи в более широком формате для урегулирования конфликта мы как члены Минской группы ОБСЕ готовы принять участие в этой встрече", - заявила Маргот Вальстрем.

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