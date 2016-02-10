Глава МИД: Швеция готова содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Швеция придерживается политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта и проведения переговоров посредством Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

"Урегулирование карабахского конфликта является важным вопросом для Азербайджана. Я спросила у своего азербайджанского коллеги, какую роль может сыграть Швеция для урегулирования конфликта. Мы готовы принять участие в этом вопросе. Нужно придерживаться принципов неприменения силы, незыблемости границ и самоопределения народов. Если возникнет необходимость проведения встречи в более широком формате для урегулирования конфликта мы как члены Минской группы ОБСЕ готовы принять участие в этой встрече", - заявила Маргот Вальстрем.