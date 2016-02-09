​Глава МИД Швеции: Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации нагорно-карабахского конфликта

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Не существует военного пути решения нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

Как подчеркнула министр М. Вальстрем, необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

По ее словам, надо приложить все усилия для поиска решения под эгидой Минской группы ОБСЕ. "Призываем стороны работать на благо мирного решения конфликта", - заявила министр.