Глава МИД: Самым значимым продвижением в переговорах стал бы вывод войск с оккупированных азербайджанских территорий

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Самым значимым продвижением в переговорном процессе стало бы решение о выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи президентов Азербайджана и Армении 27 октября в Париже.

Как отметил министр, в случае вывода армянских войск с оккупированных территорий, не было бы необходимости обсуждать ни вопрос снайперов, ни отдельные инциденты на линии соприкосновения войск. "Тогда мы могли бы работать в направлении мира", - отметил он.

Глава МИД Азербайджана заявил, что каждая встреча президентов - это позитивный шаг. "Были проведены расширенные обсуждения с сопредседателям и МГ ОБСЕ и президентом Франции Олландом, не сказал бы, что по итогам был достигнут серьезный прогресс, но сама встреча - это позитивный шаг", - заявил Э. Мамедъяров.

Он подтвердил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в начале декабря в швейцарском Базеле.