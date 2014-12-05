​Глава МИД России: Мы намерены продолжать работу по нагорно-карабахскому конфликту

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены продолжать работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках 21-ого заседания СМИД ОБСЕ в Базеле.

"Нагорно-карабахский конфликт - это сложный и давний процесс. В нем менялись подходы, и мы работаем, чтобы привести эти подходы к общему знаменателю", - заявил Лавров, отметив, что решение должно быть найдено на основании основных принципов уважения территориальной целостности, неприменения силы и права народов на самоопределение.

"Уверен, что мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил министр.

Комментируя вопрос находящихся в армянском плену азербайджанских заложников, С.Лавров заявил, что "к проблеме заложников нужно относиться серьезно".

"Мы за то, чтобы все заложники были освобождены или обменивались", - пояснил глава МИД РФ.