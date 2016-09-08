Глава МИД России встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США) и Пьера Андриё (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анжея Каспшика.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД России, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования, включая ход реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге 20 июня, а также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения.