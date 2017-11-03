Глава МИД России: Потенциал ОБСЕ важно использовать для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Потенциал ОБСЕ важно использовать в содействии урегулированию конфликтов, прежде всего на Украине, в Приднестровье, по вопросам нагорно-карабахского урегулирования". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

"Слышали о ваших заявлениях о тех планах, которые вы хотите реализовать на этом посту, - сказал глава МИД России. - Мы их поддерживаем. Особенно поддерживаем вашу позицию в пользу открытого и равноправного диалога без предварительных условий по всем вопросам".

По словам Лаврова, "такой подход позволил бы раскрепостить серьезный потенциал ОБСЕ в деле принятия коллективных решений по урегулированию общих для всех проблем".

"В целом ваш сбалансированный подход очень востребован в ситуации, когда в ОБСЕ назрели перемены в том, что касается географической, тематической деятельности, всех трех корзин ее деятельности. Мы всячески будем этому способствовать", - заявил Лавров.