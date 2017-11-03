 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД России: Потенциал ОБСЕ важно использовать для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве© Report/ Firi Salim

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Потенциал ОБСЕ важно использовать в содействии урегулированию конфликтов, прежде всего на Украине, в Приднестровье, по вопросам нагорно-карабахского урегулирования". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

    "Слышали о ваших заявлениях о тех планах, которые вы хотите реализовать на этом посту, - сказал глава МИД России. - Мы их поддерживаем. Особенно поддерживаем вашу позицию в пользу открытого и равноправного диалога без предварительных условий по всем вопросам".

    По словам Лаврова, "такой подход позволил бы раскрепостить серьезный потенциал ОБСЕ в деле принятия коллективных решений по урегулированию общих для всех проблем".

    "В целом ваш сбалансированный подход очень востребован в ситуации, когда в ОБСЕ назрели перемены в том, что касается географической, тематической деятельности, всех трех корзин ее деятельности. Мы всячески будем этому способствовать", - заявил Лавров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi