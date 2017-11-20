Глава МИД России: План урегулирования карабахского конфликта - на столе

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Дипломатия способна нащупать подходы, которые будут приемлемы для обеих сторон нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым брифинге.

"Весь набор шагов, мер, договоренностей, которые требуются для того, чтобы сдвинуть процесс урегулирования, он на столе. Этот набор обобщался многократно сопредседателям, начиная с 1997 года, потом в 1999 году, затем были документы 2011 года. Многие из них депонированы в секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - заявил С. Лавров.

Он напомнил, что подобные подходы не раз формулировались в виде заявлений трех сопредседателей, как на уровне министров, так и президентов России, США и Франции. "Все меню на столе", - отметил министр.

По его словам, все эти документы представлялись как пакетные, и очень трудно найти способ изъять какие-то устраивающие ту или иную сторону элементы из этого пакета, потому что тут же нарушается, по мнению другой стороны, баланс.

"Но я убежден, дипломатия способна нащупать такие подходы, которые будут приемлемы для обеих сторон и которые позволят сдвинуть наш процесс в правильном направлении", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.