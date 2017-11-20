Глава МИД России: Освобождение азербайджанских территорий заложено в плане урегулирования карабахского конфликта

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Выполнение резолюций Совета безопасности ООН заложено в документах, которые обсуждаются Минской группой ОБСЕ со сторонами конфликта.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил на брифинге в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя то, что может предпринять Россия для устранения факта оккупации Арменией азербайджанских земель.

"Выполнение резолюций СБ ООН, освобождение азербайджанских территорий - это все заложено в тех документах, о которых я говорил, которые обсуждаются, которые депонируются генеральным секретарем ОБСЕ с 2007 года", - заявил С. Лавров.

По его словам, в данных документах есть целый ряд параграфов, которые никогда не вызывали сомнений ни у одной из стороны, но есть и те, которые предполагают дополнительные усилия.

"С тех пор, пока вслед за прекращением огня, который был главным требованием тех самых резолюций СБ ООН, была сформирована Минская группа ОБСЕ, все вопросы освобождения азербайджанских территорий, определение окончательного статуса Нагорного Карабаха закреплены в качестве задач, которые должны быть решены путем переговоров, чем мы и занимаемся", - подчеркнул российский министр.