Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахское урегулирование

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров 5 апреля проведет встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, в ходе которой планируется обсудить урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Генсек ОБСЕ будет находиться в Москве для участия в VII Московской конференции по международной безопасности, которую организует министерство обороны России", - заявила М.Захарова.

По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня, пути повышения эффективности ее работы.

"Предполагается обменяться оценками роли вклада ОБСЕ в урегулирование конфликтов в Донбассе, Приднестровье, Нагорном Карабахе, а также работу Женевской дискуссии по стабильности в Закавказье", - добавила М.Захарова.