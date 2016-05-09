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    ​Глава МИД России и госсекретарь США обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Обсуждались актуальные международные вопросы

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили в ходе телефонного разговора проблему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник МИД РФ.

    Обсуждались актуальные международные вопросы, "включая проблематику урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и возможные шаги сопредседателей Минской группы ОБСЕ на нынешнем этапе", говорится в сообщении.

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