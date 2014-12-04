Глава МИД: Присутствие армянских войск на территориях Азербайджана является главным дестабилизирующим фактором

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Присутствие армянских войск на территориях Азербайджана является главным дестабилизирующим фактором, который несет непредсказуемые последствия". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Базеле.

Затронув в своем выступлении вопрос остающегося неурегулированным нагорно-карабахского конфликта, министр отметил, что позиция Азербайджана остается прежней и Азербайджан готов начать работу над всеобъемлющим мирным соглашением.

В ходе выступления глава МИД также отметил, что ОБСЕ на сегодняшний день часто сталкивается с двойными стандартами. Э.Мамедъяров заявил, что организации необходимо реформировать свою работу так, чтобы "восстановить доверие и избегать двойных стандартов и географических преференций".