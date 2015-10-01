​Глава МИД: Нагорно-карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров, выступая в ходе общеполитической дискуссии на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, конфликт может быть урегулирован только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана внутри международно-признанных границ страны.

Эльмар Мамедъяров отметил, что военная оккупация азербайджанских территорий не может стать решением проблемы и никогда не принесет тех политических результатов, которых ожидает Армения. Он добавил, что в своем выступлении на Генассамблее президент Армении исказил некоторые факты относительно конфликта.

Глава МИД заверил, что Азербайджан больше всего заинтересован в успехе переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, страны и народы в регионе только выиграют от возможности сотрудничества и экономического развития.

Представитель Азербайджана от имени своей страны поблагодарил государства-члены ООН за их принципиальную позицию по важным для Азербайджана вопросам, особенно касательно суверенитета и территориальной целостности.