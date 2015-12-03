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    ​Глава МИД Азербайджана: Неурегулированные конфликты остаются главной угрозой и вызовом для европейского контитента

    Армения лишь имитирует вовлеченность в процесс

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Неурегулированные конфликты остаются главной угрозой и вызовом для европейского континента".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде.

    Он заявил, что оккупация азербайджанских земель Арменией является нарушением международного права, отметив неконструктивную позицию Армении в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

    "Армения лишь имитирует вовлеченность в процесс", - заявил глава МИД Азербайджана. 

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