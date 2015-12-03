​Глава МИД Азербайджана: Неурегулированные конфликты остаются главной угрозой и вызовом для европейского контитента

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Неурегулированные конфликты остаются главной угрозой и вызовом для европейского континента".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде.

Он заявил, что оккупация азербайджанских земель Арменией является нарушением международного права, отметив неконструктивную позицию Армении в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Армения лишь имитирует вовлеченность в процесс", - заявил глава МИД Азербайджана.