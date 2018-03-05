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    Глава МИД: Марокко полностью поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности

    Нассер Боурита : Наши отношения строятся на основе двустороннего сотрудничества и взаимопонимания© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Марокко выражает свою полную поддержку в вопросе территориальной целостности Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Нассер Боурита на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    Он напомнил, что территориальная целостность и Азербайджана, и Марокко была нарушена.

    "Мы имеем много схожих точек во многих вопросах, наши отношения строятся на основе двустороннего сотрудничества и взаимопонимания", - заявил  министр, выразив заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

    "Мы хотим, чтобы наши экономические отношения были также тесны, как и отношения в политической сфере. Для этого будет создана правовая база и вовлечен частный сектор, бизнес", - заявил Н. Боурита.

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