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    Глава МИД Люксембурга: Настанет день, и карабахский конфликт будет урегулирован

    Люксембург, как и весь ЕС, содействует инициативам сопредседателей МГ ОБСЕ

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

    "Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ и думает, что наступит день, и будет найдено решение этого замороженного конфликта", - отметил министр.

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