Глава МИД Люксембурга: Настанет день, и карабахский конфликт будет урегулирован

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

"Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ и думает, что наступит день, и будет найдено решение этого замороженного конфликта", - отметил министр.