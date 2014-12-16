Глава МИД: Литва серьезно обеспокоена безопасностью в регионе Южного Кавказа

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Литвы Линас Линкявичус высказался по поводу затягивания урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает Report, в интервью армянскому агентству "Медиамакс", Л.Линкявичус заявил, что Литва серьезно обеспокоена безопасностью в регионе.
"Мы ожидаем ответственного поведения от всех сторон. Заявлений недостаточно, они должны подкрепляться действиями", - заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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