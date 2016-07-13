Глава МИД: Литва поддерживает мирный процесс в рамках МГ ОБСЕ

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Литва поддерживает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, протекающий в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

В ходе визита в Вильнюс С.Оганян также встретился со своим литовским коллегой, министром обороны Юозасом Олекасом.

На встрече Ю.Олекас выразил обеспокоенность в связи с беспрецедентным обострением ситуации в зоне конфликта в апреле этого года. Он выразил соболезнования всем пострадавшим от этой ситуации и подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.