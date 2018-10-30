Глава МИД Ирана: Нагорно-карабахский конфликт должен в скором времени найти свое решение

© Report

Стамбул. 30 октября. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт должен в скором времени найти свое решение".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф сказал на пресс-конференции после проведенной в Стамбуле трехсторонней встречи руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Ирана.

По его словам, политика близкого соседства трех стран дает толчок успешному сотрудничеству: "У каждой из трех стран присутствует общая воля. Для повышения стандартов жизни народов региона важно решение проблем. Мы всегда говорим, что нагорно-карабахский конфликт должен в скором времени найти свое решение".

М.Зариф сказал, что все три страны имеют очень широкие возможности: "Мы должны расширить наше сотрудничество в сфере науки и технологий. На встрече мы посчитали целесообразным создать между частными секторами трех стран Трехсторонний бизнес-форум. Принятые в банковской сфере решения создадут условия для ведения взаимной торговли в национальной валюте".

Вюсаля Аббасова