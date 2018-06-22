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    Глава МИД: Если Армения желает мира, то в первую очередь должна вывести войска с территорий Азербайджана

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Если Армения говорит о мире, в первую очередь должна вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана. После этого в регионе могут быть обеспечены мир и безопасность".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на 10-й неофициальной встрече глав МИД стран "Восточного партнерства", проходящей в столице Беларуси, Минске.

    Э.Мамедъяров отметил, что несколько лет назад между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-карабахского региона Азербайджана были контакты, проводились встречи, в связи с этим реализовались проекты: "Азербайджан поддерживает контакты такого рода".

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