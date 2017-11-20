Глава МИД Азербайджана: Выполнение резолюций СБ ООН по Карабаху - вопрос времени

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Резолюции Совета безопасности ООН не имеют срока давности.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Все эти резолюции имеют право на жизнь. В данном случае во всех резолюциях СБ ООН конкретно указывается не просьба, а требование о выводе армянских войск из оккупированных территорий", - указал Э. Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что не сомневается в исполнении резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

"Просто это вопрос времени. Мы просто идем в разном движении в этом направлении", - добавил он.