 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Азербайджана: Выполнение резолюций СБ ООН по Карабаху - вопрос времени

    Мамедъяров: Резолюции Совета безопасности ООН не имеют срока давности© Report/ Elshan Baba

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Резолюции Совета безопасности ООН не имеют срока давности.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    "Все эти резолюции имеют право на жизнь. В данном случае во всех резолюциях СБ ООН конкретно указывается не просьба, а требование о выводе армянских войск из оккупированных территорий", - указал Э. Мамедъяров.

    Министр подчеркнул, что не сомневается в исполнении резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

    "Просто это вопрос времени. Мы просто идем в разном движении в этом направлении", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi