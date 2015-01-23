Глава МИД Азербайджана встретится в Кракове с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Пьером Эндрю.

Как сообщили из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече обсудили переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, план деятельности Минской группы ОБСЕ и вопросы региональной безопасности.

Здесь также была достигнута договоренность о встрече Э.Мамедъярова 27 января в Кракове с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.