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    Глава МИД Азербайджана встретится в Кракове с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Сегодня министр принял французского сопредседателя Минской группы

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Пьером Эндрю.

    Как сообщили из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече обсудили переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, план деятельности Минской группы ОБСЕ и вопросы региональной безопасности.

    Здесь также была достигнута договоренность о встрече Э.Мамедъярова 27 января в Кракове с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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