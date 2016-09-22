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    Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    Стороны обсудили вопросы, как ускорить переговоры по мирному процессу и достичь ощутимых результатов в урегулировании

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями  Минской группой ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия),  Джеймсом Уорликом (США) и  Пьером Андре (Франция)  в рамках участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик также принял участие на встрече.

    Стороны обсудили вопросы, как ускорить переговоры по мирному процессу и достичь ощутимых результатов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

    Эльмар Мамедъяров отметил, что недавние провокации Армении, в том числе проведение учений на оккупированных территориях Азербайджана - в Агдамском районе, направлены на разрыв переговорного процесса.

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