Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группой ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Джеймсом Уорликом (США) и Пьером Андре (Франция) в рамках участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик также принял участие на встрече.

Стороны обсудили вопросы, как ускорить переговоры по мирному процессу и достичь ощутимых результатов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров отметил, что недавние провокации Армении, в том числе проведение учений на оккупированных территориях Азербайджана - в Агдамском районе, направлены на разрыв переговорного процесса.