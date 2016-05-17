Глава МИД Азербайджана: Встреча в Вене создает хорошую возможность для начала субстантивных переговоров

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Я согласен с оценками министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что вчерашние переговоры создают хорошие возможности для начала субстантивных переговоров на основе уже известного поэтапного подхода для решения конфликта".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи в Вене по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Эти переговоры должны начаться в самое ближайшее время и дать результаты, которые давно ожидает население региона и международное сообщество", - сказал он.