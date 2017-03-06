Глава МИД Азербайджана: В урегулировании карабахского конфликта нужны подвижки

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Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ "В урегулировании нагорно-карабахского конфликта нужны подвижки".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Азербайджана согласился с заявлением российского коллеги, что переговоры должны быть субстантивными.

По его словам, субстантивные переговоры помогли бы спасти жизни военнослужащих , гибнувших в результате эскалации на линии соприкосновения войск.

Он напомнил о необходимости вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана при этом подчеркнул, что риторика армянской стороны "не соответствует тому, что мы движемся в сторону мира".