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    Глава МИД Азербайджана: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Баку 21 июля

    Визит посредников в регион начнется в этот раз с Армении

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Баку 21 июля.

    Об этом, как сообщает Report, журналистам сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время посещения Аллеи шехидов и Аллеи почетного захоронения в связи с Днем работника дипломатической службы.

    Он отметил, что визит посредников в регион начнется в этот раз с Армении, куда они прибудут 20 июля. Министр заявил, что они продолжат свою работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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