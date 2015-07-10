Глава МИД Азербайджана: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Баку 21 июля

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Баку 21 июля.

Об этом, как сообщает Report, журналистам сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время посещения Аллеи шехидов и Аллеи почетного захоронения в связи с Днем работника дипломатической службы.

Он отметил, что визит посредников в регион начнется в этот раз с Армении, куда они прибудут 20 июля. Министр заявил, что они продолжат свою работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.