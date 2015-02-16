Глава МИД Азербайджана: Сопредседатели должны призвать Армению освободить оккупированные территории

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Сопредседатели кроме заявлений о нарушении огня, должны призвать Армению освободить оккупированные территории Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что позиция Азербайджана остается прежней и Азербайджан готов начать работу над всеобъемлющим мирным соглашением. "Мадридские планы есть и сопредседатели соглашаются, что мы должны работать над мирным соглашением. Президент Франции также заявлял об этом. Это серьезная работа", - заявил министр.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь армянские солдаты должны уйти с оккупированных азербайджанских земель.

Комментируя вопрос о возможности обмена пленными между сторонами конфликта, глава МИД заявил, что вопрос заложников и пленных всегда ведется и вопрос находящихся в заложниках у армян азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева обсуждается на самом высоком уровне.

Министр подчеркнул, что заключение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева не имеет смысла и является незаконным.