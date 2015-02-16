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    Глава МИД Азербайджана принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

    На встрече обсудили график деятельности по началу работы с сопредседателями над мирным соглашением

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящихся с визитом в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Пьера Андре (Франция), Джеймса Уорлика (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика.

    Как сообщает Report, на встрече провели обмен мнениями по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

    Касаясь нарушения армянами режима прекращения огня, Э.Мамедъяров отметил, что в соответствии с требованиями четырех резолюций Совбеза ООН и в рамках международного права сопредседатели должны потребовать вывода армянских Вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий.

    Министр добавил, что вывод армянских Вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий станет положительным шагом на пути решения конфликта, и выразил готовность Азербайджана к началу серьезных переговоров по проекту мирного соглашения.

    На встрече обсудили график работы с сопредседателями над мирным соглашением.

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