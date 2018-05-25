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    Глава МИД Азербайджана: Предложение об участии армянских сепаратистов в переговорах направлено на то, чтобы убить мирный процесс

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Стремление армянского руководства к участию армянских сепаратистов Нагорного Карабаха в переговорах направлено на то, чтобы убить мирный процесс".

    Как сообщает Report, об  этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    По словам министра, этот вопрос обсуждался на встрече в Париже.

    "На встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ я недвусмысленно заявил, что такое стремление армян направлено на подрыв мирного процесса", - добавил министр иностранных дел.

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