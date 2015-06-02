​Глава МИД Азербайджана: Необходимо предпринять меры по принуждению к миру в отношении Армении

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан неоднократно выражал свою готовность начать работу над всеобъемлющим мирным соглашением. Считаем, что для достижения прогресса в урегулировании этого конфликта сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в их миротворческой миссии необходимо предпринять меры по принуждению к миру в отношении Армении". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российскому изданию "Независимая газета".

Министр особо отметил, что дело никак не может сдвинуться с мертвой точки, так как Армения игнорирует призывы сопредседателей МГ ОБСЕ начать работу над всеобъемлющим мирным соглашением.

"Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права и Устава ООН, осуществила военную агрессию против Азербайджана. В результате, как я говорил ранее, около 20% азербайджанской территории находится под оккупацией, более миллиона азербайджанцев подверглись жестокой, кровавой этнической чистке. Более того, в нарушение всех имеющихся правовых норм армянские вооруженные силы проводят военные учения, на которых присутствуют высокие руководители из Еревана", - заявил Э.Мамедъяров, добавив, что эти шаги и негативные элементы серьезно отягощают ход переговоров по мирному урегулированию конфликта.

По словам министра, прошлый год был довольно интенсивным по части переговорного процесса на уровне президентов Азербайджана и Армении. Он также отметил активность сопредседателей Минской группы в лице руководства этих стран в этом процессе.