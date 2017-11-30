Глава МИД Азербайджана: Надеюсь, что встреча в Вене будет такой же продуктивной, какой была в Москве

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Мы ожидаем, что встреча в Вене в начале декабря будет субстантивной".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку.

Глава МИД Азербайджана отметил, что 4-5 декабря посетит Москву для участия во встрече глав МИД по Каспию и после отправится в Вену для участия на СМИД ОБСЕ, где встретится с сопредседателями: "И мы ожидаем, что встреча будет субстантивной. То, что в следующем году будут выборы, не повод нам останавливать переговорный процесс",

Он выразил надежду на то, что предстоящая встреча с сопредседателями и главой МИД Армении Э. Налбандяном будет такой же продуктивной, какой была в Москве.

Напомним, Э. Мамедъяров 16 ноября посетил Москву с рабочим визитом, где встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ.