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    Глава МИД Азербайджана: Мы никогда не откажемся от своей территориальной целостности и суверенитета

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан никогда не откажется от своей территориальной целостности и суверенитета". 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на международной конференции, посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической Республики в Университете АДА.

    Глава МИД напомнил, что после распада  СССР, Азербайджан вновь столкнулся со сложностяии. В первую очередь, этническими чистками и затем оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана армянами. 

    При этом, отметил министр, Азербайджан смог встать на путь развития:

    "В частности, после подписания Контракта века и потока иностранного капитала, в стране начали развиваться экономика, образование, повысился уровень жизни населения.

    Наша главная проблема - это оккупация азербайджанских земель - Нагорного Карабаха и 7 прилегающих регионов. Азербайджан - сторонник добрососедских отношений, и мы готовы, в случае деокупации наших территорий, наладить эти отношения. Мы никогда не откажемся от своей территориальной целостности и  суверенитета", - заявил Мамедъяров. 

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