​Глава МИД Азербайджана: Армения осталась вне всех серьезных проектов Южного Кавказа

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не может вечно находиться в замороженном состоянии и, рано или поздно, будет разрешен. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на проходящем в Баку заседании Генеральной ассамблеи и Совета директоров Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского моря.

"Неразрешимых конфликтов не существует. Как человек, который вовлечен непосредственно в переговоры, я вам скажу, что есть нотки для оптимизма. Рано или поздно, мы все равно его решим, потому что он не может быть в том замороженном состоянии, в котором находится сейчас", - заявил министр.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что для этого существует четкая международно-правовая база, в том числе четыре резолюции Совбеза ООН.

"К огромному сожалению, с нынешним руководством Армении это достаточно сложно. Однако, появятся трезвые люди в руководстве Армении, которые начнут понимать, что политика, проводимая нынешним руководством, себя не оправдала, и что хорошие отношения с соседями - это залог успеха внутри страны", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что из-за недальновидной политики нынешнего руководства Армения осталась вне всех серьезнейших проектов, которые осуществляются на Южном Кавказе.