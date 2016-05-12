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    Глава МИД Азербайджана: Армения игнорирует призывы международного сообщества положить конец оккупации

    Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров выступил в Немецком обществе по внешней политике с докладом

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил в Немецком обществе по внешней политике с докладом о внешней политике Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в рамках делового визита в Германию министр иностранных дел Э.Мамедъяров  выступил в  Немецком обществе по внешней политике, являющемся одним из ведущих центров по международным вопросам этой страны, с широким докладом под названием  "Азербайджан и его соседство. Призывы внешней и безопасной политики". 

    Глава МИД проинформировал о роли Азербайджана в обеспечении стабильности, развития в регионе, регионального сотрудничества и международного партнерства, об экономическом и геополитическом значении крупномасштабных региональных проектов, осуществляемых по инициативе и с участием Азербайджана, о сбалансированной внешней политике Азербайджана, а также об армяно-азербайджанском конфликте. 

    Э.Мамедъяров напомнил о соответствующих резолюциях и решениях международных организаций в связи с конфликтом, и заявил, что Армения игнорирует призывы международного сообщества положить конец оккупации, наоборот, в последнее время увеличила число атак против гражданского населения Азербайджана вблизи линии фронта, и открыто нарушает международные гуманитарные и правовые нормы. Министр также подчеркнул, что Армения делает заявления провокационного характера.

    Затем министр Эльмар Мамедъяров ответил на вопросы участников мероприятия.

    На мероприятии, в котором принимали участие около 150 человек, участвовали депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и Бундестага Германии, представители государственных органов Германии, политические деятели, деятели науки и культуры этой страны, иностранные дипломаты, представители прессы и студенты.

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