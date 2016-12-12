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    Глава МИД: Азербайджан продолжит усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта путем субстантивных переговоров

    Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями об интенсификации переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, и об изменении текущего положения. 

    Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта путем субстантивных переговоров.

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