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    ​Глава МИД: Азербайджан готов приступить к работе над мирным соглашением

    Эльмар Мамедъяров принял докладчика ПАСЕ по нагорно-карабахскому конфликту

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Азербайджане докладчика комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по эскалации ситуации в Нагорном Карабахе Роберта Уолтера.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

    На встрече состоялся обмен мнениями относительно переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

    Отметив о готовности Азербайджана начать работу над мирным соглашением в рамках конкретного графика, Эльмар Мамедъяров сказал, что Армения по-прежнему продолжает неконструктивную и захватническую политику и препятствует урегулированию конфликта.

    На встрече провели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам. 

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