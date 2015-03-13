​Глава МИД: Азербайджан готов приступить к работе над мирным соглашением

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Азербайджане докладчика комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по эскалации ситуации в Нагорном Карабахе Роберта Уолтера.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Отметив о готовности Азербайджана начать работу над мирным соглашением в рамках конкретного графика, Эльмар Мамедъяров сказал, что Армения по-прежнему продолжает неконструктивную и захватническую политику и препятствует урегулированию конфликта.

На встрече провели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.