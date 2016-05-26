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    Глава МИД Армении встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Балаян: Налбандян сообщил сегодня в парламенте, что в начале июня встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в начале июня встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

    "Налбандян сообщил сегодня в парламенте, что в начале июня встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - написал Балаян на своей странице в соцсети Twitter.

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