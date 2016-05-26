Глава МИД Армении встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в начале июня встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Налбандян сообщил сегодня в парламенте, что в начале июня встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - написал Балаян на своей странице в соцсети Twitter.